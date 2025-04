EV-Peraltafil em Fátima e Oliveira de Azeméis

A equipa de atletismo de Espinho, EV-Peraltafil, esteve em ação no passado fim-de-semana, marcando presença em duas competições distintas: a Meia Maratona de Fátima e a prova de atletismo de Cesar, em Oliveira de Azeméis.

Na Meia Maratona de Fátima, Manuel Bessa voltou a destacar-se ao alcançar um excelente 3.º lugar no escalão M50, terminando ainda na 19.ª posição da classificação geral, demonstrando mais uma vez a sua consistência e qualidade competitiva.

Já em Oliveira de Azeméis, na prova de atletismo de Cesar, a EV-Peraltafil contou com vários representantes. Cláudio Costa conquistou o 14.º lugar no escalão M40, enquanto José Silva alcançou a 11.ª posição no escalão M50. Além destes, marcaram presença na competição os atletas Joaquim Pereira, Sara Pereira, Leonel Silva, Nuno David e Sérgio Gomes, reforçando a participação da equipa e o espírito competitivo do grupo.