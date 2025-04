FC Cadinha na liderança

Na partida que colocou frente a frente os dois primeiros classificados da Liga Caracal, a vitória sorriu ao FC Cadinha que assume assim a liderança, enquanto a Juventus Pedroso desce para terceiro, mas em igualdade pontual com o Real Recarei, que ganhou a partida perante o União da Mata por 2-0.

A Juventus Pedroso entrou na partida a ganhar, marcando na primeira oportunidade criada, logo aos 5 minutos de jogo. O FC Cadinha teve de correr atrás do prejuízo e, apesar de ter controlado de forma clara a maior parte do jogo, apenas conseguiu o golo do empate já na segunda parte, com o tento da vitória a surgir aos 85 minutos. Marcaram pela turma da casa Pina e Miguel Ângelo.

No próximo fim-de-semana há Taça Associação com a disputa da terceira jornada da fase de grupos na manhã de domingo, mantendo-se tudo em aberto com a Casa do Porto a liderar o Grupo A e os Canários a liderarem o Grupo B.