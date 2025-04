Ovarense sofre mas vence

A partida entre Alba e Ovarense começou pachorrenta e com poucas oportunidades, com os primeiros 15 minutos de estudo entre as duas equipas.

Durante o primeiro tempo, a Ovarense mostrou muita dificuldade em passar a linha defensiva do Alba que também foi criando e conseguindo aproximar-se da baliza de Renato Lopes, pelo que se justificava o nulo no marcador ao intervalo.

No segundo tempo a Ovarense começou a mostrar maior superioridade, obrigando Carvalheira a várias defesas, mas mostrando ineficácia mesmo nas bolas paradas, seu habitual ponto forte.

Aos 70’ num remate de fora da área e defesa incompleta, Joseph marca à ponta de lança, na recarga, com toda a equipa a festejar de forma muito efusiva.

Luis Fellipe que havia entrado pouco antes do golo, começou a fazer das suas agitando a partida, como verdadeiro espalha-brasas tendo sido ele que ganhou a grande penalidade já nos 89 minutos da partida. Perante Hugo Carvalheira, Diego Tavares converteu à Panenka e a Ovarense conseguiu finalmente respirar.