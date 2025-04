Associação Circoolar Consciente apresentada em Espinho

No dia 29 de março de 2025, ao fim da tarde, o Restaurante AZHAR na esplanada em Espinho foi o local escolhido para a apresentação da nova Associação Cicoorlar Consciente, com os responsáveis do projeto a partilharem o trabalho, missão e planos futuros do projeto com todos os presentes.

A Associação Circoolar Consciente é um projeto humanitário e desportivo, que promove a segurança rodoviária e a condução defensiva através do automobilismo, com o objetivo de sensibilizar jovens e condutores para um trânsito mais seguro, ensinando que a adrenalina das corridas pertence aos circuitos – e não às estradas.

Em parceria com a equipa de automobilismo Team Manaia, numa primeira fase do projeto a associação visa levar a cabo palestras em escolas, organizar eventos interativos com simuladores de condução, marcar presença em feiras e exposições, tudo para promover a condução segura.

