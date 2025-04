Mais um passo rumo à subida

Num duelo entre candidatos, com perto de quatro mil adeptos nas bancadas, o líder Lusitânia de Lourosa foi mais eficaz, venceu o Belenenses por 1-0 e isolou-se ainda mais na liderança da fase de apuramento de campeão da Liga 3, ficando um passo mais próximo da subida à Segunda Liga.

O líder da prova recebia em casa o segundo classificado, entrou melhor na partida e logo aos quatro minutos, Diogo Pereira teve a primeira oportunidade e aos 13’ Sérgio Ribeiro atirou por cima do alvo. Com os da casa pressionantes, mas pouco eficazes, o nulo ao intervalo era um resultado natural.

No segundo tempo, o Belenenses foi o primeiro a criar, mas a reação do Lusitânia foi imediata dos pés de Goba Zakpa, com remate parado por David Grilo. Foi também o capitão lusitanista, aos 59′, que num grande lance individual, desmarcou Sérgio Ribeiro na esquerda, este entrou na área e atirou para o 1-0.

O Belenenses podia ter empatado logo de seguida e tudo fez para chegar ao golo, tendo colocado cedo toda a ‘carne no assador’, mas a gestão do resultado dos da casa foi bem-sucedida e o Lusitânia de Lourosa garantiu três pontos preciosos na luta pela subida à Liga 2.

Com o fim da primeira volta, na próxima jornada há nova partida em casa, perante o Sporting B.