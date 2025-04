Lobão vence em Fiães

Na disputa da Liga Prata do Campeonato de Masters de Aveiro, a ADC Lobão foi a Fiães vencer por 2-1 numa partida em que os da casa acusaram o cansaço do jogo a Taça disputado na passada quarta-feira e não conseguiram os três pontos.

O Lobão marcou primeiro, o Fiães conseguiu o empate por Duarte Santos ainda na primeira parte, mas no início do segundo tempo a turma visitante marcou o golo que lhe deu a vitória. Os dois golos lobonenses foram de Amílcar Pais.

No jogo da Taça, disputado pelo Fiães a 26 de março perante o Sanguedo, a partida terminou sem golos, mas os fianenses mostraram mais eficácia nos penaltis vencendo por 3-4 e passando à próxima fase, juntando-se ao Lourosa, S. João de Ver e Oliveirense.