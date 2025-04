Tigres entram a ganhar

Na primeira jornada do Playoff 8, disputado na tarde de sábado na Nave Polivalente, o Sporting de Espinho levou de vencida o Vitória Sport Clube, com o jogo a chegar à negra.

Depois de ter perdido o playoff com a Académica de Espinho, o Sporting de Espinho enfrentou o Vitória Sport Clube que perdeu o seu playoff perante o Sporting Clube de Portugal.

Os vimaranenses vieram até Espinho com vontade e venceram os dois primeiros sets (19-25 e 18-25), mas perante os seus adeptos os espinhenses responderam da melhor maneira vencendo o terceiro e quarto sets de forma clara (25-20 e 25-19).

Na negra, o fator casa falou mais alto e os tigres foram superiores, vencendo claramente por 15-9 e indo com vantagem para a segunda jornada que se joga sábado pelas 15 horas no Pavilhão Desportivo Unidade Vimaranense, em Guimarães.

Na disputa da meia-final do campeonato, tem lugar no próximo sábado, pelas 17horas, o Jogo 2 da Meia-final da Liga UNA Seguros 24/25, opondo a AA Espinho ao Sporting CP. A Académica de Espinho saiu derrotada no Jogo 1, em Lisboa, e procura agora igualar a eliminatória.