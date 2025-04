Histórico: título é dos leões

O Lusitânia de Lourosa é Campeão distrital da elite do futsal de Aveiro, com seis jornadas por disputar do Campeonato Grande Hotel Luso e com 21 vitórias em 21 jogos disputados.

Na partida da 21ª jornada disputada na noite de sexta-feira em casa do Arsenal Canelas a equipa não vacilou e marcou por seis vezes sem resposta. Nelson Coelho abriu o marcador logo aos 3 minutos, seguindo-se três golos de Caio Santos (8′, 12′ e 18′) que queria muito ser campeão, seguiram-se mais dois golos, já no segundo tempo, da autoria de João Nunes (32′) e Ricardo Martins (38′).

No final do jogo a equipa recebeu a Taça das mãos do representante da Associação de Futebol de Aveiro perante o entusiasmo dos adeptos que se deslocaram a Canelas.

A festa prolongou-se até Lourosa e na tarde de sábado a equipa pisou o relvado do Estádio durante o jogo da Liga 3 com o Belenenses para comemorar com todos os adeptos presentes.