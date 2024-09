PSP de Espinho identifica quatro suspeitos e recupera bens furtados no valor de cerca de 10 mil euros

No passado dia 3 de Setembro, no âmbito de uma investigação criminal por suspeita da prática do crime de furto no interior de residência, a Polícia de Segurança Pública (PSP) de Espinho identificou quatro suspeitos de um crime ocorrido em Espinho, a 30 de Agosto pelas 16h45. Os suspeitos têm idades compreendidas entre os 33 e 49 anos. No decorrer da investigação, após diligências efetuadas pela Divisão Policial de Espinho, foi apreendido diverso material logístico, informático e ferramentas, entre as quais um cortador cerâmico, uma rebarbadora, um transportador de rebarbadora, uma lavadora de alta pressão, um martelo quebra-vidros, uma botija de gás própria para campismo, um auto-rádio, um computador, duas colunas de som, vários cabos de rede e auscultadores, e diversos artigos relacionados com a jardinagem e construção civil. Para além disto, foi ainda apreendida pela PSP de Espinho uma bicicleta, um perfume, três óculos de sol, um telemóvel e vários artigos escolares. O valor dos bens furtados e recuperados ascende a um total de cerca de 10 mil euros. Todos os suspeitos foram constituídos arguidos e prestaram Termo de Identidade e Residência.