Apresentação de projecto para estacionamento em frente à Escola Básica Integrada Sá Couto

No final do mês de Agosto, realizou-se nos Paços do Concelho uma reunião para apresentação de um novo projecto para a área de estacionamento em frente à Escola Básica Integrada Sá Couto. A reunião coordenada pela presidente da Câmara Municipal de Espinho, Maria Manuel Cruz, teve como principal objectivo expor o projecto de melhoria do pavimento e discutir as futuras medidas de gestão de trânsito na área. A autarca realçou “a importância de um espaço mais seguro e funcional para os alunos, professores e pais, enfatizando que a requalificação visa não só a melhoria do piso, mas também a segurança e a eficiência do fluxo de veículos”, pode ler-se no website do município.