Tuna de Anta celebrou 100 anos de existência

No fim de semana 24 e 25 Agosto, a Tuna Musical de Anta comemorou o seu centésimo aniversário. No sábado, 24, a sala do Centro Multimeios de Espinho lotou para assistir ao concerto da Tuna Musical de Anta, sob a direcção do Maestro Humberto Granja. Durante o concerto, através da exibição de um filme, foi feita uma retrospectiva dos 100 anos de história da instituição que se tem assumido como ente importante na cultura da vila de Anta e do concelho de Espinho. No Domingo, realizou-se a sessão solene no salão nobre da Junta de Freguesia de Anta e Guetim, que se destacou pelas homenagens aos sócios. Os primeiros distinguidos pelos seus 25 anos de associados e dedicação à instituição foram: Carla Torres, Manuel Gomes, Cláudia Domingues, Sílvio Sá, Ana Gomes e Pedro Resende. Seguiu-se a homenagem a Joaquim Ferreira e Diamantino Santos pelos seus 50 anos de sócio da Tuna Musical de Anta e dedicação. Em último, foi distinguido pelos 75 anos de associado e dedicação à instituição Joaquim do Couto.

Leia a notícia completa na nossa edição impressa.