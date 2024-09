Início do julgamento da Operação Vórtex

Teve início na passada quinta-feira, 5 de Setembro, no Tribunal de Espinho, a fase de julgamento do processo Operação Vórtex, resultante de uma investigação do Ministério Público e da Polícia Judiciária, que envolve dois ex-presidentes da Câmara Municipal de Espinho, Miguel Reis e Joaquim Pinto Moreira, acusados de actos de corrupção no âmbito de licenciamentos de projectos urbanísticos. Os empresários Francisco Pessegueiro, Paulo Malafaia e o arquitecto João Rodrigues são outros arguidos do processo. No total estão constituídos oito arguidos e cinco empresas.

A sala de audiência do Tribunal de Espinho estava repleta de populares para assistir ao início a fase de julgamento do processo Operação Vórtex, que começou pelas 10 horas da manhã. À chegada ao tribunal acompanhado pela esposa, o ex-autarca Miguel Reis falou à comunicação social mostrando-se tranquilo e confiante. “Acredito na justiça e acho que tudo se vai resolver brevemente.”, afirmou. “Espero que as coisas sejam relatadas conforme decorreram. Da minha parte estou 100% tranquilo.”; assegurou. O arguido disse ainda que tenciona prestar declarações. “Irei prestar declarações.

Imagem- Francisco Pessegueiro à chegada ao Tribunal de Espinho

