Emídio Sousa reeleito líder da Distrital do PSD

Emídio Sousa encabeçou a única lista concorrente à liderança da Distrital de Aveiro do PSD, acabando naturalmente reeleito com XXXX votos. Repetindo o lema “Criar valor”, apresentou a vitória nas eleições autárquicas do próximo ano como uma das metas principais a atingir. O estreitamento das relações com as concelhias, numa política de proximidade, é outra prioridade estabelecida. “A vitória nas eleições legislativas colocou-nos um novo desafio e trouxe-nos responsabilidade acrescida. Há um programa de governo para cumprir no distrito de Aveiro e vamos pugnar para que seja cumprido” – vinca Emídio Sousa, ao explicar as razões pelas quais quis ver renovado o mandato. Para o actual presidente da Distrital e secretário de Estado do Ambiente, “o trabalho desenvolvido com cada concelhia” permite, agora, “um diagnóstico muito concreto da situação em cada município e perspectivar as melhores lideranças, equipas e projectos para vencer as autárquicas de 2025”, trabalho para o qual se propõe mobilizar os “melhores esforços para vencer”.

