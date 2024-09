Cartão Jovem Municipal já é uma realidade na Feira

Os jovens de Santa Maria da Feira já podem aderir ao Cartão Jovem Municipal de forma gratuita e em formato digital, em feira.cartaojovem.pt . Esta é uma das medidas concretizadas pela equipa Jovem Autarca, precisamente no Dia Internacional da Juventude, celebrado a 12 de Agosto último. O protocolo de parceria, que estabelece as linhas orientadoras da parceria e a relação de descontos que cada parceiro oferece aos portadores do cartão, foi assinado pelo presidente da Câmara Municipal, Amadeu Albergaria, e pelo vice-presidente da Movijovem, Tiago Rego.

