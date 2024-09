Câmara apresenta novo modelo de gestão do Mercado Municipal

Espaço promete revitalizar o comércio local e descentralizar iniciativas culturais

O Município de Santa Maria da Feira promoveu na passada quinta-feira uma visita à obra de requalificação do Mercado Municipal, aberta à comunidade, seguida da apresentação do novo modelo de gestão deste espaço, dirigida a potenciais operadores, presidentes de Junta e entidades do território ligadas ao sector. A requalificação deste edifício, classificado como Monumento de Interesse Público e Histórico, encontra-se sobre a execução do arquitecto Bernardo Távora, filho de Fernando Távora, que projectou a obra em 1953. “Esta é a obra da vida do meu pai que mais gosto; que mais me emociona”, afirmou Bernardo Távora, deixando como garantia que o projecto irá manter “a alma do edifício”. O Mercado Municipal de Santa Maria da Feira, localizado no coração da cidade, inicia assim um ambicioso projecto de revitalização, que promete transformar este espaço emblemático num centro cultural e comercial dinâmico, respeitando as suas raízes históricas e culturais.

