Viagem Medieval da Feira recebeu 650 mil visitantes

A Viagem Medieval registou cerca de 650 mil visitantes em 12 dias e contabilizou, entre entradas e merchandising, uma facturação global de cerca 2,2 milhões de euros. A informação foi confirmada ao N pelo presidente da autarquia que, no distrito de Aveiro e Área Metropolitana do Porto, organiza o evento através da empresa municipal Feira Viva, em colaboração com dezenas de colectividades locais e com recurso a cerca de 1600 trabalhadores e 400 voluntários por dia. A afluência global à iniciativa reflecte uma média de 50 mil visitantes por dia — entre portadores de bilhete único e utilizadores de pulseiras livre-trânsito — e a receita total representa um ‘superavit’ de 300 mil euros face ao investimento de 1,9 milhões na edição de 2024 — referindo-se apenas a entradas no recinto, merchandising da organização e áreas temáticas de pagamento adicional, sem contabilizar a facturação dos comerciantes privados que exploraram tabernas e bancas de venda no evento.

