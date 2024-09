Alunos do 4.º ano vão ter aulas de natação

Sessões semanais terão início em Outubro

No ano lectivo de 2024/2025, o Município de Santa Maria da Feira vai proporcionar aulas de natação a todos os alunos do 4.º ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico inscritos nas Actividades de Enriquecimento Curricular (AEC’s), incluindo crianças com necessidades educativas especiais. Assente no princípio da universalidade, o novo programa “Natação para Tod@s” preconiza uma aula semanal, no período lectivo da manhã, durante um semestre, nas piscinas municipais HMC Sports (Feira, Lourosa, Fiães e Canedo). Esta nova oferta é extensiva aos 1037 alunos do 4.º ano do 1.º Ciclo do concelho, mediante inscrição. “Estamos na fase de divulgação da oferta e distribuição das turmas pelos respectivos horários, piscinas e semestres, pelo que prevemos iniciar as aulas em Outubro”, adianta o presidente da Câmara, Amadeu Albergaria. A autarquia feirense assegura o transporte das crianças para os quatro pólos das piscinas municipais, sendo o acompanhamento dos alunos assegurado por recursos humanos das respectivas escolas e as aulas ministradas por professores da HMC Sports. “A escolha desta oferta e a estrutura deste programa foram desenvolvidas com a consulta de especialistas na área da natação, para garantirmos que as actividades são ajustadas às necessidades e ao nível de desenvolvimento de cada aluno, seja ele iniciante ou mais avançado, assegurando desta forma a igualdade de oportunidades para todos”, frisa o autarca.

