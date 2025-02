Veteranos do Sanguedo ganham em Fiães

Em casa, num jogo entre equipas da meia tabela, o Fiães saiu derrotado por 0-1 no confronto com o Sanguedo. A primeira parte pautou-se pelo equilíbrio territorial, com diferença apenas na eficácia. Através de uma grande penalidade, o Sanguedo marcou o golo que se veio a revelar decisivo. Já na segunda parte, viu-se um Fiães dominador, a remeter os visitantes para o seu reduto, tendo 3/4 boas oportunidades para marcar, uma bola no ferro e ainda um golo anulado, mas sem atingir o objectivo. O Sanguedo foi-se defendendo como pode, não conseguindo esboçar uma reação ofensiva ao domínio a que foi submetido. Porém, no final, levou os 3 pontos para casa.