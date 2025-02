GD São Roque eficaz em Argoncilhe

Jogo bastante disputado e equilibrado nos primeiros minutos. A equipa do Argoncilhe a jogar um futebol mais apoiado, dispondo de maior tempo de posse de bola, mas com poucas oportunidades de golo. Só a destacar uma excelente ocasião de golo, mas João Reis efetuou uma excelente defesa.

A equipa do São Roque jogou um futebol mais direto e procurou a “segunda bola” para criar perigo no último terço do terreno, mas não conseguia criar real perigo junto da baliza à guarda de Jorge Moreira.

Em cima do intervalo e contra a corrente do jogo, os forasteiros inauguraram o marcador, por intermédio de Óscar Gomes.

Na etapa complementar, a equipa da casa entrou a todo o gás e criou muito perigo nos primeiros minutos. Os forasteiros respondia em rápidas transições para o ataque.

A equipa liderada por Tiago Costa estava por cima na partida e a meio desta segunda parte dispôs de uma soberana ocasião para empatar. Numa boa jogada de entendimento ofensivo, Zuca atirou à trave da baliza dos visitantes.

Na parte final, o jogo estava de parada e resposta, com oportunidades de golo para ambos os lados. Os forasteiros podiam ter “matado” o jogo, mas Jorge Moreira fez uma excelente defesa.