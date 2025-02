Novasemente impõem goleada

Na 18ª jornada, perante o último classificado da Liga Placard, Escola de Gondomar, a equipa feminina do GD Novasemente venceu de goleada, garantindo os três pontos e mantendo-se firme na terceira posição atrás de GCR Nun’Alvares e SL Benfica que também venceram as partidas disputadas.

O Novasemente fez valer os seus méritos perante o seu público vencendo inequivocamente, ao marcar por sete vezes sem resposta, mostrando eficácia e compromisso e reforçando a excelente caminhada na Liga Feminina Placard.

Carol abriu o marcador aos 5’, Taninha marcou aos 9’, Tuca aos 23’ e Carol bisou aos 25’, aos 26’ foi a vez de Dallas dar o gosto o pé, seguindo-se Catarina e Júnior a fechar a contagem.

A Novasemente regressa à competição no Carnaval, em casa do SL Benfica