Ovarense Internutri regressa às vitórias

A Ovarense feminino conquistou a primeira vitória na 2.ª Fase Zona Norte 2A do Campeonato Nacional da 2.ª divisão. Na Arena, superaram com facilidade o Coimbrões sub-22 por 76-49. A formação vareira venceu todos os parciais de período, acabando por cavar um fosso que se foi sempre avolumando até final (ao intervalo eram já 15 os pontos de vantagem). Para já (à data deste artigo), a equipa segue com uma vitória e uma derrota, tal como Vizela, Valongo e Gafanha. O Olivais é a única equipa só com vitórias até ao momento.