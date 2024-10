Abertas inscrições para a 3.ª Edição de “As Palavras do Amor”

As inscrições para a participação no concurso “As Palavras do Amor” já estão abertas. A 3.ª Edição de “As Palavras do Amor” do ano lectivo 2024/2025 visa incentivar hábitos de escrita e de leitura e estimular a produção de originais de poesia aos jovens estudantes.

O tema a abordar nas criações é o “Amor, nas suas diversas acepções”. As inscrições decorrem até 17 de Janeiro de 2025 e a candidatura pode ser submetida via electrónica. O concurso está dividido em dois escalões: o escalão A destina-se ao 2.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico (do 5.º ao 9.º ano de escolaridade); e o escalão B ao Ensino secundário (do 10.º ao 12.º ano de escolaridade).

Depois da seleção dos poemas, estes irão ser publicados no livro “As Palavras do Amor – Antologia de Novos Poetas de Espinho”, quer em formato físico, quer em ebook.

O formulário de candidatura encontra-se acessível na página da Câmara Municipal de Espinho.

Leia o artigo na íntegra na edição nº392 do nosso jornal.