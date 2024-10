Idanha: “Dois Dados de Conversa” celebrou 1º. aniversário

O grupo de encontros de jogos de mesa “Dois Dados de Conversa” celebrou o seu primeiro aniversário com um evento especial no passado dia 26 de outubro, sábado, na Associação Moradores da Idanha.

O dia prometeu muita diversão, convívio e atividades para todas as idades. “Éramos só um grupo de amigos que precisava de companhia para jogar alguns jogos de tabuleiros e agora sentimos que criámos uma comunidade”, contou João Oliveira, um dos membros do grupo. “Achámos que esta celebração não podia ser só mais um encontro habitual, tinha de ser um dia especial, para ser lembrado”, continuou.

A festa de primeiro aniversário começou de manhã com uma sessão de jogos de mesa para pais e filhos, uma excelente oportunidade para as famílias desfrutarem de tempo de qualidade juntas e explorarem o mundo dos jogos de mesa. “São os jogos ideais para crianças entre 5 a 12 anos e que de certeza vão contagiar toda a família. É uma ótima altura para aproveitarem ideias para as prendas de Natal”, brincou Carla Santos, outro dos membros do grupo.

Durante a tarde, houve uma sessão de jogos de mesa habituais, onde os participantes puderam jogar alguns dos jogos favoritos do grupo e descobrir novos num ambiente acolhedor e descontraído. À noite houve jantar para os participantes.

O evento terminou com um serão especial de jogos de mesa temáticos de Halloween, trazendo um toque festivo e assustador à noite e garantindo uma experiência memorável para todos os presentes.

Leia o artigo na íntegra na edição nº392 do nosso jornal.