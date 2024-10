Município toma medidas para solucionar a questão do lixo e perdas de água no concelho

Para fazer face ao problema com o lixo nos últimos meses, a autarquia de Espinho realizou recentemente um contracto na ordem dos 5 milhões de euros para a recolha de lixo. A aquisição de contentores e maquinaria específica foi também anunciada para breve. Para minimizar as perdas de água no concelho estão a ser implementados sistemas de detecção de fugas. Quanto à intervenção nos parques infantis a edil informou que “Está tudo pronto. O empreiteiro tem é que cumprir.”.

O ponto 11 da ordem de trabalhos da Assembleia Municipal foi relativo à apreciação da informação escrita da presidente da Câmara Municipal de Espinho sobre a actividade do órgão executivo e seus serviços. O período em análise dizia respeito ao período de 1 de Junho a 31 Agosto de 2024.

Na apresentação do documento, a presidente da Câmara Municipal de Espinho, Maria Manuel Cruz, evidenciou diversos eventos que decorreram neste período, entre os quais, o Dia Mundial da Criança e a época balnear, destacando como “marco importante”, o serviço do posto médico nas praias de Espinho. Segundo a presidente do executivo camarário este desempenhou “um serviço excepcional”. Inserido no último evento deu nota ainda da habitual colaboração com o Regimento de Engenharia de Paramos na limpeza das praias.

Por outro lado, salientou as diversas actividades desportivas nas praias espinhenses, destacando a importância do torneio anual da AMB VOLLEYBALL não só como uma competição, mas como um acontecimento que trouxe jovens e animação às ruas espinhenses. O Festival Internacional de Música de Espinho, o FEST, o Festival de Folclore, as Estátuas Vivas, Dia Mundial dos Avós, com o torneio de Boccia das IPSS, foram outros dos eventos enumerados por Maria Manuel Cruz.

No âmbito do RECAFE, a edil deu nota do início da manutenção dos espaços verdes, bem como, do arranjo dos sistemas de rega. No que diz respeito à intervenção nos edifícios municipais anunciou já ter sido dado início à contratação de projectos de arquitectura para a Nave Polivalente, o Centro Multimeios, a Piscina Solário Atlântico e o quartel de bombeiros. A edil informou ainda que a Nave Polivalente já se encontra em fase final de projecto e que os restantes equipamentos estão a ser adjudicados.

Sobre os parques infantis, Maria Manuel Cruz referiu que já foi feito o auto de consignação para os quatro parques infantis (Centro Multimeios, praceta Capitão Salgueiro Maia, em Anta, Nave Desportiva Municipal e Bairro Piscatório, em Silvalde). “Está tudo pronto. O empreiteiro tem é que cumprir.”, atirou. “Eles sabem até que dia é que têm de cumprir. Caso contrário, vão ser accionadas as respectivas cláusulas de não cumprimento.”, informou.

Na sua intervenção, o vogal do PSD, Nuno Almendra, começou por colocar algumas questões ao executivo sobre a rede de água no concelho, nomeadamente: “Como está a rede de abastecimento de água?, Quantas ZNC’s o executivo instalou?, O que está a falhar para não se atingirem taxas menores de perdas de água? – questionou. “Um dos principais problemas com que nos debatemos e que contribui imenso para as perdas de água diz respeito à Estrada 109.” – respondeu Maria Manuel Cruz. A edil informou que iria ter no dia 21 de Outubro uma reunião com Ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz e com a Secretária de Estado da Habitação, Patrícia Gonçalves Costa e que entre outros assuntos em cima da mesa, a Estrada 109 seria um dos temas. Ainda no que se refere ao combate às perdas de água, a presidente da Câmara anunciou que estão a ser implementados na plataforma novos sistemas que irão permitir detectar mais facilmente fugas e minimizar as perdas.

Leia o artigo na íntegra na edição nº392 do nosso jornal.