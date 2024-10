CA Feira com vitória em casa seguida de derrota tangencial em Leiria

O Clube Académico da Feira venceu por 7-2 ao Juventude Ouriense, em jogo a contar para a 3ª Jornada do Campeonato Nacional da 3ª Divisão, Zona Norte/B, realizado no Pavilhão Municipal Fernando Quintino em Santa Maria da Feira, mas na deslocação ao Pavilhão das Colmeias, em Leiria perdeu por 3-2 com Os Águias, em jogo a contar para a 4ª Jornada.

Em casa, o Académico da Feira conquistou a sua primeira vitória no campeonato. Ao intervalo a equipa academista já vencia por 2-1 e na segunda parte ampliou o resultado para 7-2, resultante de uma boa exibição.

Na deslocação a Leiria, ao intervalo a equipa da casa já vencia por 2-0. Na segunda parte a equipa academista teve uma boa reação, mas não evitou a derrota pela margem mínima de 3-2.

Na classificação, o Vila Boa do Bispo Vouga lidera isolado com 12 pontos. O Académico da Feira ocupa 11º lugar com 3 pontos.

Na próxima Sexta-Feira, dia 1 de Novembro, o Académico da Feira recebe o Infante Sagres, jogo agendado para as 18 horas no Pavilhão Municipal Fernando Quintino em Santa Maria da Feira.