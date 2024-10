Academistas com duas vitórias

Depois do adiamento do jogo da primeira jornada, em casa do Paredes, este disputou-se esta quarta-feira com os academistas a conseguirem a vitória por 2-4. A equipa de hóquei em patins da Associação Académica de Espinho entrou assim da melhor forma na época já que sábado obteve outra vitória por 5-4, perante o Valongo B, depois de ter estado a perder por 4-1 ao intervalo.