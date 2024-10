Ricardo Pereira primeiro em São João da Madeira

A equipa de atletismo de Espinho, EV-Peraltafil, alcançou um excelente resultado no Grande Prémio Internacional António Batista, realizado no passado sábado em S. João da Madeira. Com 11 atletas em competição, a equipa espinhense demonstrou grande competitividade e colocou o nome de Espinho no topo do pódio.

O grande destaque da prova foi Ricardo Pereira, que cruzou a meta em primeiro lugar com apenas 33 minutos, tendo subido o lugar máximo do pódio. Pedro Magalhães também se destacou, alcançando a nona posição no escalão sénior e o 13º lugar na classificação geral.

Vitor Santos subiu ao segundo lugar do pódio no escalão M45, ocupando a 16ª posição na classificação geral. José Almeida completou a prova em quinto lugar no escalão M40. No escalão feminino, Patrícia Ferreira classificou-se em nona posição no escalão sénior.

Além dos atletas mencionados, Renato Sousa, José Silva, Joaquim Pereira, Nuno David, Luís Cruz e Leonel Silva também representaram a EV-Peraltafil nesta importante competição.