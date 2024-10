São Silvestre de Espinho a 5 de Janeiro

Inscrições abrem oficialmente a 22 de Outubro, com primeira fase até 30 de Novembro

A São Silvestre de Espinho está de volta, já tem data marcada para 5 de janeiro de 2025 e as inscrições abrem oficialmente no dia 22 de outubro, com a primeira fase a decorrer até 30 de novembro.

A 10ª edição da São Silvestre de Espinho arranca às 10 da manhã, com três provas diferentes: uma corrida de 10 km com cronometragem oficial, e duas provas sem caráter competitivo – uma caminhada de 5 km e uma minicorrida com cerca de 300 metros, para as crianças.

A inscrição é obrigatória para participar em qualquer uma das provas.

Este ano, a inscrição light continua a ser uma opção de destaque. Esta modalidade de inscrição mais económica foi pensada para os atletas que desejam representar a sua equipa ou grupo com a sua própria camisola, reforçando assim o espírito de comunidade.

A São Silvestre de Espinho é um evento anual que resulta da colaboração entre a Câmara Municipal de Espinho e o Running Espinho, com a participação de outras entidades, nomeadamente a Polícia de Segurança Pública (P.S.P.), a Associação de Atletismo de Aveiro e os Bombeiros do Concelho de Espinho

A prova de 10km é cronometrada, tem um limite máximo de 2.500 participantes e está aberta a todos os atletas federados e não federados que tenham completado 18 anos ao dia da prova. A Caminhada, de aproximadamente 5km, tem início no mesmo local, não tem caráter competitivo e tem limite máximo de 450 participantes. A São Silvestre Kids, prova para crianças entre os 4 e os 12 anos, tem uma distância aproximada de 300 metros, sem fins competitivos e limitada a 50 participantes. As crianças podem ser acompanhadas por um adulto enquanto realizam o percurso, uma vez que esta corrida não é competitiva.

São várias as surpresas ao longo do percurso, com animação por parte várias coletividades da cidade de Espinho, em pontos estratégicos, de forma a apoiar e motivar os atletas para esta São Silvestre.

A inscrição na 10ª São Silvestre de Espinho é obrigatória, pessoal e intransmissível, devendo ser realizada na plataforma da Lap2go. A 1ª fase decorre de 22 de outubro a 30 de novembro de 2024, a segunda de 1 a 31 de dezembro de 2024 e as inscrições de última hora de 1 a 4 de janeiro de 2025. As inscrições têm valor diferente dependendo da data e de incluírem ou não camisola do evento. As inscrições com camisola terminam no dia 31 de dezembro.