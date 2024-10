EFE ‘Os tigres’ caem nos quartos e ficam em sétimo

A EHF Beach Handball Champions Cup regressou ao Porto Santo pelo terceiro ano consecutivo, com a 10.ª edição da principal competição europeia de Andebol de Praia a decorrer de 10 a 13 de outubro, contando com seis emblemas nacionais, entre eles as equipas feminina e masculina d’Os Tigres.

Pelo terceiro ano consecutivo, a Federação Europeia de Andebol voltou a depositar confiança na Federação de Andebol de Portugal para a organização desta prova que acolheu as 32 melhores equipas da Europa de Andebol de Praia, entre as quais seis portuguesas.

No que diz respeito à competição masculina, as 16 equipas chegaram de 10 países, sendo Portugal o mais representado, com três: GRD Leça SPAR, Nazaré BHT e EFE Os Tigres.

Na vertente feminina, as 16 equipas vieram de 11 países diferentes, com Alemanha, Dinamarca, Hungria e Portugal a serem os únicos representados por mais do que uma. AD IA SPORTS, GRD Leça Love Tiles e EFE Os Tigres, foram as equipas portuguesas em prova no feminino.

Este ano a competição feminina e masculina foram no mesmo formato: 16 equipas divididas em quatro grupos, com os três melhores classificados de cada grupo a avançarem para o Main Round. As duas equipas espinhenses em prova conseguiram o apuramento.

Na segunda fase da prova, as equipas apuradas foram divididas em dois grupos de seis equipas cada.

As meninas espinhenses não conseguiram vencer os três jogos e dispuataram a partida para o nono lugar no domingo, que venceram.

A equipa masculina venceu as três partidas disputadas e qualificou-se para os quartos de final onde não conseguiu vencer, acabando no sétimo lugar no domingo.

Os fãs também puderam desempenhar um papel ativo na nomeação das duas All-Star Teams, uma para cada vertente. Três categorias estiveram abertas para votação: Melhor Guarda-Redes, Melhor Defensor e MVP do torneio, com dois atletas tigres nomeados.

Foto: EHF Beach Handball Champions Cup