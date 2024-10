Grupo Auto Soluções em destaque no MotorFeira 2024

A Grupo Auto Soluções Mobilidade está presente no salão automóvel MotorFeira. O evento regressa para a sua sexta edição, de 18 a 20 de outubro, no Europarque, em Santa Maria da Feira.

Durante os três dias do evento, os visitantes do espaço do Grupo Auto Soluções têm a oportunidade de conhecer várias novidades da Volkswagen, Audi, Škoda e Volkswagen Veículos Comerciais. No espaço da Volkswagen o destaque vai para os recém-lançados VW Passat Variant (disponível com motorizações a gasolina, diesel e híbrido, VW ID.7 Tourer (primeira carrinha 100% elétrica da VW), VW Tiguan e para o icónico Golf (modelo que este ano comemora 50 anos). Na Audi a principal atração é a nova A5 Avant (a nova gama A5 substitui a A4), o novo Q6 e-tron, o SUV topo de gama Q8 e-tron e o Audi Q4 e-tron.

O novo Kodiaq (7 lugares, com versões a combustão e plug-in-híbrido), Octavia Break, Karoq e Superb Break são os modelos em evidência no espaço destinado à Škoda.

A Volkswagen Veículos Comerciais faz-se representar pela multifacetada VW Multivan, pela pick-up Amarok e pelo 100% elétrico ID. Buzz, este último recebeu recentemente uma versão de 7 lugares e uma bateria com maior capacidade.

Para além das viaturas novas, o Grupo Auto Soluções leva até ao Europarque cerca de duas dezenas de automóveis seminovos de vários segmentos com preços atrativos. Seat Arona, Seat Leon, Cupra Formentor e um mítico Golf GTI são algumas das propostas da EMAC Ocasião.

Com entrada gratuita, o MotorFeira 2024 decorre das 15h às 20h na sexta-feira e das 10h às 20h no sábado e domingo

Com origem em 1984, o Grupo Auto Soluções Mobilidade representa as marcas Volkswagen, Audi, Seat e Škoda. Integra as concessões EMAC, BL Motor, BL Sport, EMAC Ocasião e Garagem de Arrifana.