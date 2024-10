Esmoriz ganha na Nave de Espinho

Na primeira partida jogada pelo Sporting de Espinho em sua casa, as jovens tigres não conseguiram levar a melhor perante as vizinhas do Ginásio Clube de Esmoriz.

Com uma equipa muito jovem, as tigres entraram bem na partida e o primeiro set foi bastante equilibrado embora tenha acabado com a vitória das visitantes por 24- 26, no segundo set o desequilíbrio foi maior (19-25), mas no terceiro set as espinhenses superaram-se e venceram por 25-23, só que pagaram caro o esforço, acabando por perder o jogo no quarto set que perderam por 17-25.

Na terceira jornada, as jovens espinhenses voltam a jogar em casa, recebendo o Ala de Nun’ Alvares de Gondomar pelas 16 horas de domingo. O Esmoriz regressa ao seu reduto onde recebe o Colégio Pedro Arrupe, também pelas 16 horas de domingo