Tigres ganham e mochos caem na negra

Depois de um arranque menos positivo no campeonato, a Associação Académica de Espinho voltou a jogar em casa perdendo com o Leixões na negra, já o Sporting de Espinho estreou-se a jogar em casa com uma importante vitória frente ao Fonte Bastardo.

Na Nave, os tigres disputaram uma partida que esteve sempre muito equilibrada, mas conseguiram vencer os açorianos por 3-1 (25-17, 24-26, 25-22, 25-23)

Já os academistas receberam o Leixões SC no Pavilhão Arquiteto Jerónimo Reis, numa partida cheia de emoções em que a vitória poderia ter caído para qualquer lado. Os mochos foram derrubados na negra (23-25, 25-21, 20-25, 25-21, 9-15).

Os tigres voltam a jogar em casa pelas 17h de sábado com o CA Madalena, enquanto os mochos jogam no domingo pelas 16h em Guimarães, com o Vitória.