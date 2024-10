Leões silvaldenses batem malapeiros

Na segunda jornada da II divisão distrital de Futsal, depois de ter entrado mal no campeonato ao perder em Arouca, em casa e com uma bancada muito bem composta, o SC Silvalde levou a melhor sobre os vizinhos do S. João de Ver.

Num começo muito tático, o Silvalde cedo começou o cerco à baliza adversária, mas encontrou uma parede pela frente, com o redes malapeiro a bloquear todos os lances, chegando-se ao intervalo sem golos. Na segunda parte os visitantes começaram a procurar o golo e a incomodar Fardilha, mas aos 34’, em jogada corrida, Gonçalo é parado em falta e a marcação do penálti por Tiago Costa vem desbloquear a partida. De seguida, os malapeiros procuraram o empate, mas foi Gonçalo que sentou o guarda-redes e fez um belo golo, aos 35’. Daniel ainda teve tempo de fazer gosto ao pé, numa jogada de área a área, conseguindo o 3-0 aos 37’.

Na próxima jornada o S C Silvalde está de folga.

Entretanto, os juniores silvaldenses tiveram mais um jogo de aprendizagem perdendo por 14-2 em casa com o Gião. No sábado (16h) recebem o Arrifanense.