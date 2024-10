Nova direção da AFPCE toma posse

A nova direção, mesa da Assembleia-Geral e Conselho Fiscal da Associação de Futebol Popular do Concelho de Espinho (AFPCE) tomaram posse para um mandato de um ano, liderados por Renata Malta que deixou a garantia: “vamos procurar estar sempre do lado da solução”. O Campeonato deve arrancar no início de novembro.

Depois de na última Assembleia-Geral da AFPCE ter sido finalmente encontrada ma solução para a crise diretiva que assolava a associação há vários meses, com a eleição de uma nova direção, esta quarta-feira, depois de também terem sido eleitos a mesa da Assembleia-Geral e o Conselho Fiscal, com 17 votos a favor e um contra (faltaram Estrelas e Desportivo Ponte de Anta), os novos órgãos diretivos tomaram posse, embora já estivessem a trabalhar à vários dias, tendo apresentado algumas novidades.

Os órgãos sociais da AFPCE para o mandato que começou a 27 de setembro e dura até 31 de julho de 2025 têm a seguinte composição:

Mesa Assembleia-Geral – Fernando Fernandes, presidente; Rosária Vieira, vice-presidente; Margarida Oliveira, secretária.

Conselho fiscal – Jorge Sá, presidente; Carla Pinto, secretária; Vítor Cruz, relator.

Direção – Renata Malta, presidente; Cláudia Maia, vice-presidente; Nelson Nora, vice-presidente; Hélder Freitas, tesoureiro; Manuel Ferreira, secretário, Manuel Carvalho, segundo2 secretario; Vítor Oliveira, primeiro vogal; Adriano Oliveira, segundo vogal; Vítor Pinho, terceiro vogal.

Reeleito como presidente da Assembleia-Geral, Fernando Fernandes reiterou que depois das dificuldades passadas, a associação vive um momento “histórico” e sublinha: “Vamos começar mais tarde, temo muito trabalho pela frente e vamos ter de trabalhar forte e feio, mas estou feliz e satisfeito pelo trabalho que foi feito por todos os clubes e pelos órgãos da comissão”.

No discurso de tomada de posse, a presidente Renata Malta deixa claro: “Avizinham-se novos desafios, avizinha-se uma nova época… Nós também vamos enfrentar desafios porque uma coisa é apanhar o processo em andamento, outra é iniciá-lo do zero. Vamos começar mais tarde do que o habitual, mas minha opinião vamos conseguir cumprir o objetivo que é fazer a época com o campeonato, as taças e tudo o que lhes está associado. Isso tenho a certeza de que vamos concluir”.

A responsável mostra-se agradada por “perceber que os clubes se mobilizaram para poderem estar presentes, terem uma voz e para poderem lutar pela associação e pelo seu futuro, pelo que acho que serão feitas coisas positivas esta época. Vai ser uma época interessante com desafios para toda a direção, mas também para quem está desse lado”.

E deixa a promessa: “Continuaremos com a mesma abertura, sempre disponíveis se necessitarem de alguma coisa da nossa parte e, acima de tudo, vamos procurar estar sempre do lado da solução, não criando mais problemas do que os que possam existir. Se precisarem estamos cá e que os jogos comecem que é o que todos queremos. Que seja uma boa época para todos: para nós e para vocês”.

Ultrapassadas as questões formais da tomada de posse passou-se às questões praticas com informação sobre a entrega de documentação, protocolos e pagamentos. Quanto ao campeonato embora ainda existam diversos trâmites a tratar, o campeonato deve arrancar no primeiro ou segundo fim de semana de novembro.

Segundo Renata Malta, “existem várias questões ainda a serem estudadas com a AFA”, nomeadamente em relação a aquisição de bolas, cartões, formação e em relação à arbitragem, mas a presidente deixa a garantia de que assim que haja informação concreta sobre estes assuntos será, de imediato, transmitida aos clubes.

Entretanto, o sorteio do campeonato decorreu na passada quarta-feira, na sede da associação e para 24 de outubro está agendada a próxima assembleia com diversos pontos na ordem de trabalhos: eleição do Conselho de Justiça; discussão e votação de propostas de alteração de regulamento oficial de provas; discussão e votação de propostas de alteração do regulamento disciplinar. As propostas a discutir devem ser entregues até 16 de outubro.