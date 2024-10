Tigres sofrem mas ganham

Depois do empate sem golos da última jornada, o SC Espinho tudo fez para chegar rapidamente à vitória, mas o golo só surgiria na segunda parte, seguido de novo empate. Léo Araújo resolveu aos 87’.

No primeiro minuto da partida Vivas remata de longe e a bola vai à barra, poucos minutos depois Chico Panzo tem duas oportunidades de cabecear para golo, mas em ambas a bola passa por cima da baliza.

Aos 21’ novo remate de longe de Vivas leva a defesa incompleta de Gonçalo, Rafa consegue chutar, mas bola ressalta e passa ao lado. Aos 34´num novo cruzamento de longe, Gonçalo atrapalha-se, mas Willy não consegue rematar. Aos 40’, o mesmo Willy cruza para a área, mas Rafa não chega a tempo e aos 44´Pedro Santos ganha luta com o guarda-redes, mas o defesa do Bustelo alivia em cima da linha.

No final da primeira parte o Bustelo mete a bola na baliza, mas está fora de jogo.

Na segunda parte, o Espinho continua a pressionar com tudo, mas falta-lhe eficácia na ponta final. Aos 65’ gritou-se penalti, mas foi Willy que levou amarelo por simulação e aos 74’, um remate de longe, obrigou a defesa de efeito de Gonçalo.

Aos 76’ Guga é ceifado à entrada da área e Diogo Cunha marca o primeiro para os tigres de livre direto para alegria dos adeptos. Mas a festa não dura muito, porque aos 85’, Buena sozinho na grande área tigre tem tempo para receber e rematar para o empate.

Aos 87 minutos, na marcação de um canto para o Espinho gera-se confusão na área e Léo Araújo marca de cabeça.

Ainda houve tempo para Chico Panzo rematar ao lado e apesar dos 10 minutos de compensação, os tigres conseguiram segurar os três pontos.