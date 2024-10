Gabriela Reis em nono

Gabriela Reis, atleta do Rolar Clube de Lourosa participou na Taça da Europa, que decorreu em Zurique, na Suíça, na modalidade de patinagem livre, tendo alcançado o 12º lugar no programa curto e nono no programa longo, terminando num excelente 9º lugar final, no escalão de iniciados femininos.

Esta foi a primeira vez que uma atleta da Associação de Patinagem de Aveiro foi chamada a representar Portugal na Taça da Europa. A jovem fez-se acompanhar pela treinadora Ana Rita Strecht, na Taça da Europa 2024.