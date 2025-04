Arrifana: Memórias das Invasões Francesas ecoam na história local

Arrifana reviveu no passado fim de semana, a história que marcou a freguesia entre 1807 e 1811 com o massacre das Invasões Francesas. O espetáculo “O Massacre” foi o momento alto, que encenou o período de guerra e violência vivido em Arrifana, mas também de força, resiliência e garra dos arrifanenses para defender a sua terra.

Durante as Invasões Francesas, no início do século XIX, Portugal viu-se mergulhado num período de instabilidade, marcado pela violência e pela resistência popular. Um dos episódios menos conhecidos, mas igualmente marcantes, ocorreu na freguesia de Arrifana, no concelho de Santa Maria da Feira.

Entre 1807 e 1811, as tropas de Napoleão Bonaparte invadiram Portugal em três campanhas militares, tentando impor o domínio francês e enfraquecer a aliança luso-britânica. Arrifana, então uma comunidade essencialmente rural, foi apanhada no rastro de destruição deixado pelas tropas que marchavam em direção ao Porto.

Registos da época relatam que os habitantes de Arrifana enfrentaram uma emboscada, destruição de bens e abusos por parte dos soldados franceses. As igrejas e propriedades agrícolas foram os alvos, deixando marcas profundas na economia e no quotidiano local. No entanto, também se destacaram gestos de coragem por parte da população, que organizou pequenas formas de resistência e apoio às forças portuguesas e britânicas.

Apesar da localidade não ter sido palco de grandes batalhas, a passagem dos invasores deixou um legado de medo, sofrimento e luta. Hoje, a memória das Invasões é preservada pelas gentes locais.

Arrifana, como tantas outras aldeias do país, viveu um capítulo esquecido da história nacional — “uma história que merece ser lembrada por todos os arrifaneneses”, disse Ricardo Oliveira, presidente da junta de freguesia de Arrifana, no espetáculo infantil “Os Mártires de Arrifana”.

O momento que serviu para explicar de forma criativa às crianças o sucedido em Arrifana, captou o olhar atento de todos pela capacidade hilariante dos actores da “Décadas de Sonho” contarem a história.

Leia o artigo na íntegra na edição nº414 do nosso jornal.