ADC Sanguedo bastante eficaz

Jogo entre duas equipas que disputam o segundo lugar da classificação da II Divisão Distrital de Aveiro, com a equipa liderada por José Neves a levar de vencida a boa equipa do Macieirense. Com esta preciosa vitória, os sanguedenses aproximaram-se do líder (perdeu nesta jornada) do campeonato e alargaram a vantagem para o terceiro lugar, que pertencem aos macieirenses.

Num jogo bastante disputado e equilibrado na etapa inicial, ambas as equipas tentaram jogar bem e ao ataque, mas sem conseguirem superioridade uma da outra em termos ofensivos. Jogo com poucas oportunidades de golo. No entanto, a equipa do Sanguedo acabou por ser bastante eficaz na etapa inicial. Aos 30′ minutos, num lance de bola parada, de livre direto, Seminha inaugurou o marcador.

Na etapa complementar, assistiu-se a um jogo “mais aberto” e com boas oportunidades de golo em ambas as balizas. Aos 60′ minutos num lance rápido de ataque, a equipa da casa chegou ao segundo golo, apontado por Paulinho.

A equipa do Macieirense respondeu à altura e criou boas ocasiões de golo, pecando apenas na finalização. Aos 70′ minutos, num lance de bola parada, num pontapé de canto, Talhas muito oportuno reduziu a desvantagem no marcador.

Na parte final, os forasteiros acentuaram a pressão ofensiva e criaram bastante perigo. A equipa da casa sofreu um pouco, mas conseguiu segurar a vantagem mínima até ao final.