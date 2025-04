GD Ronda sobe ao sexto lugar

Com a vitória em casa perante o Mosteirô e no seguimento dos bons resultados que tem vindo a alcançar, o GD Ronda está em sexto na tabela classificativa, faltando apenas quatro jornadas para o final da competição.

O Mosteirô abriu cedo o marcador, por Igor Gomes, aos 8 minutos, mas a turma da casa rapidamente deu a volta ao marcador, empatando a partida por Simão Henriques aos 9 minutos e ganhando vantagem por Ricardo Carvalho aos 23’.

No início da segunda parte, Mauro Rocha viu o segundo amarelo e Simão Henriques bisou na partida, alargando a vantagem para os da casa. Perto do apito final coube a Paulo Oliveira, que havia saltado do banco, fechar o marcador, com o quarto golo do GD Ronda.