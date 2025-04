No Paços valeu etapa inicial

Boa entrada na partida por parte dos brandoenses, que desde o primeiro minuto dispunham de maior ascendente no jogo. Aos quinze minutos Douglas Paula inaugurou o marcador, após boa jogada coletiva.

A equipa do Vista Alegre teve uma ténue reação, mas sem conseguir criar qualquer perigo. Aos 27′ minutos, os brandoenses estiveram muito perto do segundo golo, após uma excelente jogada individual de Iko Caetano, que depois de entrar na área, rematou para boa defesa do guardião e em linha da linha de golo o defesa do Vista Alegre tirou a bola.

Ao intervalo a vantagem era inteiramente justa.

Na etapa complementar, a equipa da casa entrou bem na partida e logo nos primeiros minutos Fred desperdiçou boa oportunidade de golo.

A equipa do Vista Alegre respondeu à altura e numa bola colocada nas “costas” da defensiva brandoense, Ruisinho surgiu isolado e rematou para grande defesa de Ivo Eichman. Na resposta, Douglas Paula rematou cruzado, com a bola a sair rente do poste da baliza de Henrique.

O jogo foi perdendo alguma intensidade e a destacar uma bola no poste, após remate do “meio da rua” de Luisinho.

A vitória acaba por ser justa, pela boa etapa inicial dos brandoenses.