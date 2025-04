Vareiros vencem mas apanham susto

Com o presidente do clube, Emanuel Resende, no banco a substituir o diretor desportivo Bruno Afonso, expulso em Albergaria, a Ovarense entrou em campo com vontade de resolver, descomplicando o que poderia ser complicado, não permitindo que o Recreio de Águeda jogasse o seu futebol.

Os vareiros marcaram cedo por Diego Tavares no seguimento de um canto. Tiveram mais duas grandes oportunidades, ampliando a vantagem aos 28’, por Luís Fellipe que recuperou a titularidade nesta partida. O cruzamento foi de Joseph que também já tinha estado no primeiro golo.

No final da primeira parte, o RD Águeda ainda obrigou Renato Lopes a grande defesa, mas os vareiros foram com vantagem de dois golos para o intervalo, esperando-se uma segunda parte tranquila e de gestão a pensar na próxima partida com o líder do campeonato.

Só que no segundo tempo, o Recreio de Águeda entrou muito mais perigoso, marcando aos 56’, mas o golo de Carlitos foi anulado.

Aos 70’ os vareiros alcançam a tranquilidade com o terceiro golo, um golaço de cabeça de Luís Fellipe, após cruzamento de Pardal. No entanto, os visitantes não “baixaram os braços” e, na marcação de um pontapé de canto, Duarte Soares reduziu à passagem dos 78’.

A equipa da Ovarense tentou responder, mas já em tempo de compensação, após trabalho extraordinário de Afonso Lucas, Manuel Diaz reduz para a turma visitante causando arrepios nas bancadas vareiras, com os adeptos a sofrerem nos últimos minutos. A última jogada da partida foi um livre do Recreio de Águeda que poderia causar mossa, mas que Renato Lopes resolveu.

Na 29ª jornada, a faltarem seis jornadas para o final da competição, a AD Ovarense vai a casa do líder do campeonato, Florgrade FC, que após vitória em casa do AC Cucujães, mantém um ponto de avanço sobre os vareiros. A partida está marcada para as 16 horas de domingo, no Parque do Buçaquinho.