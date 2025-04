Academistas com vitória caseira

A Associação Académica de Espinho venceu o SC Marinhense por 5-3, e subiu na tabela classificativa, estando em sétimo lugar.

Os academistas entraram a perder, Bernardo Marques fez o empate, voltaram a sofrer e ‘Rafa’ empatou antes do intervalo. No segundo tempo marcaram Gonçalo Santos ‘Totti’, David Castaño e novamente ‘Totti’. O Marinhense reduziu, mas a partida acabou com a vitória academista por 5-3.

Segue-se o terceiro classificado, em jogo marcado para as 18 horas de sábado em Famalicão.