Antenses voltam a ganhar

Depois da vitória com o Travassô na passada semana por 8-5, a Novasemente voltou a jogar no Pavilhão Napoleão Guerra e voltou a ganhar. Desta feita, o adversário foi a Casa do Povo de Esgueira e a vitória por 7-4.

Destaque para Vendeira que fez um hat-trick na partida.

Foi Vendeira quem abriu o marcador após assistência de Rafa, o adversário empatou, Vendeira repôs a vantagem dos da casa, mas os visitantes voltaram a empatar.

O 3-2 foi de João a assistência de Gabi, novo empate e desta feita marca Gabi. Ricardo alarga a vantagem para dois golos, a Casa do Povo reduz, mas Vendeira faz o hat-trick e Gonçalo fecha o marcador no 7-4.

Na próxima jornada, os antenses jogam na Gafanha, com o adversário direto, pelas 21.30 horas de sexta-feira.