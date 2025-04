Novasemente cai do pódio

A 20ª jornada da liga Feminina Placard arrancou este sábado, com uma vitória do Atlético CP em casa da Novasemente, por 2-1. Com este resultado, o Atlético mantém o 8.º lugar e a posição de entrada no Play-off do Campeão, em igualdade pontual com o Sporting CP, enquanto a turma antense cai do pódio, para o quarto lugar.

A jogar no Napoleão Guerra, perante o eu público, depois de uma longa paragem devido ao trabalho das seleções, as antenses queriam continuar no terceiro lugar, mas não entraram bem na partida e foi a turma visitante que abriu o marcador, por Maria Nazário, aos 11’ da primeira parte, conquistando a vantagem mínima com que se chegou ao intervalo.

No segundo tempo, a turma da casa tentou, mas foi o Atlético que voltou a marcar por Catarina Ribeiro, as 28’. Carolina Rocha ainda reduziu perto do apito final, mas não foi a tempo de evitar a derrota.

Segue-se a deslocação a casa do Santa Luzia na penúltima jornada desta fase do campeonato.