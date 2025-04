Pódios e recordes para os cadetes tigres

Nos passados dias 29 e 30 de março, a equipa de cadetes da secção de natação do Sporting de Espinho participou no 2º Festival de Cadetes: Cadetes A e B, com 18 nadadores (7 masculinos e 11 femininos), tendo sido batidos 79 recordes pessoais e alcançados 16 pódios.

A competição decorreu na Piscina Municipal de Espinho e foi organizada pela ANCNP – Associação de Natação do Centro Norte de Portugal, contando com 178 nadadores, em representação de 15 clubes.

Em destaque pelos tigres estiveram os nadadores Lourenço Rocha e João Silva. Lourenço Rocha (Cadete A) alcançou três primeiros lugares e um segundo. João Silva (Cadete B) subiu duas vezes ao lugar mais alto do pódio. Também subiram ao pódio Ana Rita Sanfins, Carolina Silva, Daniel Oliveira, Eduarda Neves e Lourenço Maia.

Competiram ainda: André Marques (Cadete A), Leonor Ambrósio (Cadete A), Inês Ambrósio (Cadete B), Pilar Fernandes (Cadete A), Tiago Costa (Cadete B), Pedro Gonçalves (Cadete B), Maria Inês Costa (Cadete A), Teresa Lima (Cadete B), Matilde Alves (Cadete B), Carolina Santos (Cadete A) e Ana Isabel Loureiro (Cadete A).

Nas provas de estafetas, os nadadores João Silva, Inês Ambrósio, Eduarda Neves e Daniel Oliveira alcançaram dois pódios (primeiro e terceiro lugares), as nadadoras Pilar Fernandes, Carolina Silva, Ana Isabel Loureiro e Leonor Ambrósio conquistaram um primeiro lugar, os nadadores André Marques, Leonor Ambrósio, Pilar Fernandes e Lourenço Rocha classificaram-se em segundo lugar, assim como os nadadores Lourenço Maia, Daniel Oliveira, Tiago Costa e João Silva.