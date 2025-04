Lusitanistas aumentam vantagem

O Lusitânia Lourosa venceu o Sporting B, por 2-1, aumentando a vantagem no topo da tabela.

Os leões entraram a vencer com o golo de Dylan Collard, logo aos 4 minutos, assumindo-se como uma das figuras do jogo assistindo aos 39 minutos para Bruno Faria marcar o segundo. Afonso Moreira, aos 71′, reduziu para os leões, que ainda pediram um penálti nos descontos.

O primeiro golo surge na sequência de um canto, Renato Soares aparece ao primeiro poste para cabecear para defesa de Diego Callai. Na recarga, Dyllan Collard inaugura o marcador.

Aos 29 minutos Sérgio Ribeiro cai na área leonina, mas o árbitro dá-lhe amarelo por simulação. Dez minutos depois Sérgio Ribeiro coloca a bola no primeiro poste, Dylan Collard desvia e, livre de marcação, Bruno Faria cabeceia para o segundo dos lusitanistas. Ainda houve dúvidas se estaria fora de jogo, mas o VAR validou.

Para a segunda parte o treinador dos lisboetas fez alterações e os verdes e brancos acabaram por reduzir. Aos 66 minutos, Afonso Moreira surgiu isolado nas costas da defesa do Lusitânia e, na cara de Cioletti, assistido por David Moreira, fez o único golo do Sporting B. O VAR voltou a ser chamado e a validar o golo.

As duas equipas continuaram à procura do golo, mas a partida acabou com a vitória dos lusitanistas, no topo e bem encaminhados para a subida de divisão.