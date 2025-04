Pessegueiro e Reguenga Palhota na final da Taça Inatel Aveiro

Na tarde do passado sábado, conheceram-se os clubes que iram disputar a final da Taça Inatel Aveiro, Pessegueiro e Reguenga Palhota.

O GD Pessegueiro recebeu o Lavandeira, numa partida intensa que terminou com diferença de um golo (2-1). Marcaram para a equipa da casa, Dani e Pedro. Enquanto que pelos malapeiros marcou Miguel.

No outro jogo das meias-finais, o Reguenga Palhota recebeu Os Arrifanenses e venceu pela margem mínima executada por Pedro Nuno.