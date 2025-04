Domingo de Ramos vivido com intensidade e devoção em Santa Maria da Feira

Com emoção e devoção, Santa Maria da Feira acolheu, no Domingo de Ramos, ontem, a tradicional recriação da Entrada Triunfal de Jesus em Jerusalém. Organizado pelo Grupo Gólgota, o evento reuniu centenas de fiéis e curiosos que, com ramos de oliveira nas mãos, reviveram o momento bíblico em que Jesus é aclamado pelo povo ao entrar na cidade Santa montado num jumentinho.

Os ramos, benzidos no início da procissão, deram início a uma caminhada simbólica e espiritual que transportou os participantes aos tempos do Novo Testamento, numa representação marcada por grande envolvimento comunitário e expressiva carga emocional.

A recriação dividiu-se em cinco quadros temáticos ao longo do percurso. Iniciou nos Jardins do Convento dos Lóios com “Jesus em Betfagé”, seguindo para a entrada principal da Câmara Municipal, onde foi encenado “Jesus e as crianças de Jerusalém”, num momento comovente que recordou as aclamações e os gestos das crianças hebraicas, ao som do tradicional “Hossana”.

O terceiro quadro, “Jesus é Filho de Deus!”, teve lugar no Montinho, destacando a fé e a proclamação da divindade de Jesus. Junto ao edifício Além do Rego, o público foi tocado pela representação “As lágrimas de Jesus, ao ver Jerusalém”, numa cena de profunda introspeção espiritual. A jornada culminou com “Jesus no Templo de Jerusalém”, encenado na Igreja dos Passionistas, encerrando a procissão com um momento de adoração e silêncio.

Mais do que uma simples encenação, a celebração foi um momento de fé partilhada, que uniu gerações em torno de uma vivência comunitária profunda, no Domingo de Ramos que marcou o início da Semana Santa.

