Agenda Cultural: Município com mais de 100 propostas culturais para o próximo quadrimestre

Jazz, Maio do Azulejo e Festival de Circo Contemporâneo marcam agenda cultural

Marcas consolidadas, como o “Ovar em Jazz” e o “Maio do Azulejo”, novos projetos, entre os quais o “CIRC-UN-FLEX” – um novo festival de circo contemporâneo e muito mais. O Município de Ovar lançou a Agenda Cultural para o próximo quadrimestre, reforçando a aposta numa “programação com identidade, cada vez mais plural, integrada e inclusiva”, pode ler-se em nota de imprensa.

“O Município de Ovar volta a ter uma oferta de propostas culturais diversificada e descentralizada”, destaca Alexandre Rosas, vice-presidente da Câmara, valorizando uma programação em que, “em plena simbiose, os grandes espectáculos de música, teatro e dança se juntam a co-produções e acolhimentos e, juntos, concorrem para a crescente fidelização de públicos e dinâmica cultural do município, com impacto social e económico”.

O primeiro grande destaque da programação é o Ovar em Jazz. A música continuou a escrever-se de 9 a 12 de Abril. Entre grandes concertos e momentos mais intimistas e próximos, a festa contou com 12 propostas, com destaque para os concertos de NoA e Rão Kyao, Tigran Hamasyan e Maria João, com a apresentação de “Abundância”, em estreia mundial.

Em Maio, o azulejo é o mote para conhecer uma cidade vibrante e única, conhecer histórias e protagonistas, saborear e partilhar momentos únicos. Para apontar na agenda, no âmbito do Maio do Azulejo, o concerto comentado “Iste Confessor Domini”, a 17 de Maio, às 18h e a actuação do fadista Pedro Moutinho, no dia 18 de Maio, às 18h. Ambos os momentos têm palcos em locais inusitados de elevado valor patrimonial: a Igreja de Válega e o Largo do Palácio da Justiça de Ovar, respectivamente.

Repleto de emoção e criatividade, o “CIRC-UN-FLEX” estreia-se em Ovar, de 23 a 25 de Maio, com a ambição de transformar as artes circenses numa linguagem moderna e envolvente, surpreendendo o público com performances que contam histórias e exploram novos universos. Numa proposta totalmente gratuita, que integra cinco momentos em sala ou ao ar livre, artistas de vários países apresentarão espectáculos que mesclam acrobacia, teatro, dança, música e tecnologia, desafiando os limites da arte circense.

Em agenda, ainda, nomes e projetos que dispensam apresentações, nas diversas disciplinas artísticas e equipamentos municipais, nomeadamente, S. Pedro, a 24 de Abril, às 21h30, na Escola de Artes e Ofícios; Márcia, 26 de Abril, às 21h30, no CAO; Sérgio Godinho, 30 de Abril, às 21h30, no CAO; a peça de teatro “Sul” de Tiago Correia, protagonizada por Virgílio Castelo, a 9 de Maio, às 21h30 no CAO; Fernando Daniel, em dose dupla, às 18h e às 21h30, no CAO, a 16 de Maio, e Pedro Abrunhosa, dia 13 de Junho, às 21h30, no CAO.

Também o EIXO – Programa de Aprendizagem Criativa e Mediação de Públicos continua a proporcionar uma panóplia de experiências diferenciadoras para crianças, jovens, escolas e famílias, dando continuidade à dinâmica de descentralização e democratização das artes, conquistando novos públicos e palcos menos vividos. Entre espectáculos, encontros e oficinas destaque para a 10.ª edição do Gigantes Invisíveis – Encontro Literário Para os Mais Novos Leitores. Uma iniciativa da Imaginar do Gigante e da Câmara Municipal de Ovar, que é uma referência na literatura e nas artes contemporâneas para crianças em Portugal. Destacando-se como um dos eventos mais originais do panorama literário infantil, regressa ao Parque Ambiental do Buçaquinho de 25 a 30 de Abril.

Leia o artigo na íntegra na edição nº414 do nosso jornal.