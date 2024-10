Canelas arrecada medalhas no Luxemburgo

No fim-de-semana de 12 e 13 de outubro, António Canelas, dos masters da natação do Sporting Clube de Espinho, esteve presente no Luxembourg Masters Open 2024, onde obteve quatro medalhas.

Nesta prova estiveram presentes 268 nadadores em representação de clubes oriundos de 18 países. António Canelas venceu os 100m Bruços, tendo obtido o 2º lugar nos 50m e 200m Bruços, o bronze nos 100m Mariposa e alcançado o 4º lugar nos 50m Mariposa e 100m Costas, começando assim a época desportiva 2024/2025 da melhor forma, numa competição onde o nível competitivo foi muito superior a anos anteriores, tendo sido batidos vários recordes nacionais e internacionais.

Para o nadador “os resultados estão de acordo com o expectável, atendendo ao facto de ser o último ano no escalão e ao elevado nível competitivo que a competição atingiu”.